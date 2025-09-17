Surgen más casos de abuso policial

Ante el aumento de denuncias y protestas en contra de elementos de la Guardia Estatal por abuso de autoridad, extorsión y corrupción, dos empleados municipales revelaron haber sido víctimas de estos abusos.

Uno de ellos narró cómo hace unos días, por necesidad, tuvo que trasladarse al Hospital 270 con su esposa en un vehículo americano que nacionalizó mediante decreto, pero que no le alcanzó para obtener las placas mexicanas.

Su error fue haber dejado puestas las placas americanas, pues no pensó en convertirse en una víctima más de los elementos estatales.

Aunque en ese momento vestía el uniforme de servidor público del actual gobierno panista, eso no pareció importarles a los oficiales, quienes lo interceptaron en el trayecto a Reynosa. Bajo el argumento de que conducía un coche extranjero, inicialmente le solicitaron 15 mil pesos.

El trabajador explicó que el automóvil ya era mexicano por decreto, pero que no le alcanzaba para pagar el juego de placas. Además, que iba camino al Hospital 270, y que no podía pagar esa cantidad. A pesar de ello, los oficiales le dijeron que, por conducir un auto extranjero, iría directo a la cárcel, y le hicieron una lista de todo lo que tendría que pagar.

"Yo solo llevaba 1,000 pesos en efectivo, pero en mi tarjeta tenía más, así que al final acepté. Dije que era para hacerles una transferencia, para que pudieran ayudarme y así seguir mi camino", relató.

El otro caso lo vivió un trabajador municipal, también en la ciudad, quien, a plena luz del día y en la misma localidad, fue interceptado en un retén por los elementos en la calle Oriente Seis, donde suelen montar estos Operativos de revisión.