Denuncian abuelito por vandalismo

Comerciantes informales y visitantes del Tianguis Las Torres, ubicado en colonia La Esperanza, reportan actos de vandalismo a manos de un adulto mayor, quien ha dañado varios vehículos.

Bajo el argumento de que se estacionan enfrente de su propiedad, el hombre de edad, arremete con martillo en mano en contra de los parabrisas de los infortunados que aparcan a las afueras de su casa.

Un joven automovilista, la noche del jueves reportó un incidente más en donde este infractor se ve involucrado.

El afectado señaló que si bien aparcó a las afuera de la propiedad en avenida Las Américas, a la altura del mercado sobre ruedas en mención, asegura no obstruyó la cochera el hombre mayor. La unidad afectada es un auto Nissan color negro.

"Este señor me quebró los vidrios de mi carro con un martillo ya que andaba tomado, solo por que estaba parqueado donde se ve en la foto, no le obstruía el paso para nada y me comentan que no es la primera vez que lo hace.

"Solo quiero que se haga responsable porque no quiso salir de su casa cuando fue la patrulla, fue en los tianguis las torres", sentenció el afectado.



