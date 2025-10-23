Llevan agua a las escuelas

Planteles educativos públicos que no cuentan con el servicio de agua, ya sea por diversos factores, como baja presión, fallas en sistema de bombeo, o bien labores de mantenimiento en la red potable o reparaciones, reciben auxilio.

Así lo informó el secretario de Seguridad Pública, Josué Macías Ríos, quien también encabeza la dependencia de Protección Civil y Bomberos, y ha sido contactado con directivos de diversos planteles para tener el vital recurso.

¿Qué ocurrió?

El titular de la dependencia indicó que la mañana de este miércoles se recibió el llamado de auxilio proveniente de la colonia Graciano Sánchez, debido a que se contemplaba suspender labores por la falta de agua. Fue el director de la primaria Francisco Villa, Alberto Rendón López, quien hizo la petición a la heroica corporación para contar con el preciado líquido, pues no obstante el otoño, la sensación térmica supera los 40 grados.

"Un agradecimiento al equipo de Bomberos de Río Bravo por su valioso apoyo", al enviar uno de sus camiones para el llenado de los Rotoplas que almacenan el agua para el plantel.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

PC informó que incluso se dispone de un camión pipa de capacidad de 30 mil litros de agua, el cual además de ser útil en el combate a incendios, permite abastecer de agua a instituciones públicas, sobre todo planteles.