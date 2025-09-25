Limpian oficinas del PRI

Luego de que las oficinas y terreno del Partido Revolucionario Institucional permanecieran en el más completo abandono, se procedió a una limpieza general de la explanada y patios, previo a la toma de protesta de la nueva mesa directiva, prevista para el fin de semana.

Con el profesor Miguel Labrada, el Revolucionario Institucional que durante muchos años fue la fuerza política dominante, fue una dirigencia efímera y para el olvido.