Limpian oficinas del PRI

Limpian oficinas del PRIRenovación total en las instalaciones del PRI antes de evento destacado
Luego de que las oficinas y terreno del Partido Revolucionario Institucional permanecieran en el más completo abandono, se procedió a una limpieza general de la explanada y patios, previo a la toma de protesta de la nueva mesa directiva, prevista para el fin de semana.
Con el profesor Miguel Labrada, el Revolucionario Institucional que durante muchos años fue la fuerza política dominante, fue una dirigencia efímera y para el olvido.
Tanto la explanada como los patios del único partido que cuenta con terreno y oficinas propias, como lo es el PRI, que se encontraban totalmente enmarañadas, ahora se ocupó a personal de limpieza para labores de desmonte.
