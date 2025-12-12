Es frontera líder en abandono de casas

Uno de los principales fenómenos sociales que se siguen registrando y presentando con mayor frecuencia, es el abandono de viviendas tanto del Infonavit como particulares, en el que Río Bravo a nivel Estado de las 211 mil viviendas ocupa el octavo lugar con 7 mil 177.

Sustentados en datos oficiales que a su vez recibió el Infonavit y el último censo del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), permiten establecer que la vecina ciudad de Reynosa ocupa el primer lugar con 48 mil 965, le sigue Matamoros en el segundo con 29 mil 007, Altamira con 23 mil 915, en tanto que la ciudad ostenta un octavo lugar con 7 mil 177.

El fenómeno se mantiene al alza en fraccionamientos como Hacienda las Brisas, 1, 2, y 3, Praderas del Sol, Conquistadores, Satélite, Azteca, Rodríguez Alcaine, Fidel Velázquez, entre otros, también en la zona urbana como en las Américas y Río Bravo.

Los factores del éxodo son múltiples pero los más comunes son la falta de servicios básicos como el agua y la luz, la migración, la delincuencia, escaso transporte público, calles inaccesibles e inundaciones, por cambio de trabajo, por no poder seguirla pagando o bien por embargo.

Se estima que cientos de ellas de hecho unas 10 mil en todo el estado son ocupadas por personas en constante desplazamiento, y que inclusive los fines de semana para descansar.

Y es precisamente el hecho de que se encuentren abandonadas, que el vecino de a lado o del mismo sector hasta llegan a rentarlas sino es que antes se les adelantan, y son ocupadas por los llamados paracaidistas.

Se tiene también el dato de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en múltiples ocasiones logran recuperarlas luego de que se encuentran destrozadas, víctimas del vandalismo que opera en todos los fraccionamientos.

EL DATO

Se estima que cientos de ellas de hecho unas 10 mil en todo el estado son ocupadas por personas en constante desplazamiento.



