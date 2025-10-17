Vuelca tráiler en área de socavón en la Soto la Marina-Aldama

Un camión de carga pesada sufrió una volcadura a la altura de donde se formó el socavón en la carretera Soto la Marina-Aldama la mañana de este viernes.

De acuerdo con versiones, el accidente ocurrió antes del acordonamiento que hicieron las autoridades y el conductor trató de evitar el enorme hoyo que se hizo en la carretera y debido a las maniobras cayó del puente.

Se trata de un tráiler color blanco que transportaba tubos de polietileno. A pesar de lo aparatoso del accidente, el transportista no tuvo lesiones mayores.