Vuelca tráiler en área de socavón en la Soto la Marina-Aldama

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor no tuvo lesiones mayores.
  • Por: El Mañana Staff
  • 17 / Octubre / 2025 - 04:33 p.m.
Foto:El Mañana Staff.

Un camión de carga pesada sufrió una volcadura a la altura de donde se formó el socavón en la carretera Soto la Marina-Aldama la mañana de este viernes.

De acuerdo con versiones, el accidente ocurrió antes del acordonamiento que hicieron las autoridades y el conductor trató de evitar el enorme hoyo que se hizo en la carretera y debido a las maniobras cayó del puente.

Se trata de un tráiler color blanco que transportaba tubos de polietileno. A pesar de lo aparatoso del accidente, el transportista no tuvo lesiones mayores.

Personal de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional acudieron a resguardar el área, mientras las autoridades hicieron las revisiones a la carretera, la cual fue cerrada de manera parcial a la circulación.

