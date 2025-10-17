Vuelca tráiler en área de socavón en la Soto la Marina-Aldama

Vuelca tráiler en área de socavón en la Soto la Marina-AldamaA pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor no tuvo lesiones mayores.
Un camión de carga pesada sufrió una volcadura a la altura de donde se formó el socavón en la carretera Soto la Marina-Aldama la mañana de este viernes.
De acuerdo con versiones, el accidente ocurrió antes del acordonamiento que hicieron las autoridades y el conductor trató de evitar el enorme hoyo que se hizo en la carretera y debido a las maniobras cayó del puente.
Se trata de un tráiler color blanco que transportaba tubos de polietileno. A pesar de lo aparatoso del accidente, el transportista no tuvo lesiones mayores.
Personal de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional acudieron a resguardar el área, mientras las autoridades hicieron las revisiones a la carretera, la cual fue cerrada de manera parcial a la circulación.
