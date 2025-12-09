Protección Civil realiza inspección en escultura Virgen de la Misericordia en El Chorrito

Personal de la Coordinación de Protección Civil Tamaulipas realizó una inspección de seguridad en la construcción de la mega escultura de "La Virgen de la Misericordia" en el santuario religioso de El Chorrito en el municipio de Hidalgo.

Esta verificación se llevó a cabo previo a la inauguración programada para el próximo 12 de diciembre, con el objetivo de garantizar que todo se encuentre en condiciones óptimas para la seguridad de los asistentes.

El trabajo de inspección permite asegurar que la obra cumpla con las normas de seguridad estructural y prevención de riesgos, salvaguardando la integridad de los trabajadores y de la comunidad.

El evento será encabezado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. El gobierno estatal recomienda llegar con anticipación, debido a la alta afluencia prevista. Así como a seguir las indicaciones del personal operativo para un acceso ágil y una experiencia segura para todas y todos.