Celebra Vayven posada navideña

En un ambiente de armonía, alegría y solidaridad, se celebró con gran éxito la doceava edición de la tradicional Gran Posada Navideña 2025 "Con Amor Para las Niñas y los Niños", organizada por El Vayven del Amor, consolidándose como uno de los eventos comunitarios mejor organizados y más esperados de la región.

Gracias a una destacada capacidad de organización y logística, el evento logró reunir a más de cuatro mil asistentes, entre niñas, niños, adultos y adultos mayores, quienes disfrutaron de una tarde-noche llena de sorpresas, entretenimiento y momentos inolvidables. La excelente coordinación permitió que cada actividad se desarrollara de manera ordenada, segura y con atención para todas las familias presentes.

Durante la posada, las niñas y los niños recibieron regalos, juguetes, pizza, refrescos y golosinas, además de disfrutar de concursos y un animado show de payasos que mantuvo sonrisas permanentes en los rostros de los pequeños. La entrega de miles de juguetes reafirmó el objetivo principal del evento: fomentar el amor, la convivencia y la ilusión en la niñez, fortaleciendo los valores de unión y solidaridad comunitaria.

El líder del Vayven del Amor, César Alaffa, agradeció el apoyo de las personas altruistas, colaboradores y grupos musicales invitados, cuya participación fue clave para el éxito de esta gran celebración. Destacó que este esfuerzo colectivo demuestra que, cuando se trabaja con el corazón, es posible crear espacios que promuevan la convivencia familiar y el bienestar de la infancia.

El ambiente festivo se vio realzado con la presentación de reconocidos grupos musicales como Pegasso del Pollo Estevan, Los Tesoros de Javi, Los Carnalitos Espinoza, Grupo Salvaje y el anfitrión El Vayven del Amor, quienes pusieron a bailar a asistentes provenientes de municipios como Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz y del Valle del Sur de Texas. La conducción del evento estuvo a cargo de Óscar López "El Cosita", quien animó y guió a la multitud durante toda la jornada.

La Gran Posada Navideña 2025 no solo destacó por su magnitud y organización, sino también por el mensaje que dejó: la importancia de seguir fomentando espacios de sana convivencia, amor y esperanza para las niñas y los niños, pilares fundamentales para construir una comunidad más unida y solidaria. Sin duda, un evento memorable que reafirma el compromiso social del Vayven del Amor con las familias de la región.



