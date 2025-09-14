Se lleva a cabo edición 2025 del Rally Deportivo

Valadeces, Tam.- En un ambiente de convivencia sana, pacífica y con valores, se llevó a cabo la edición 2025 del Rally Deportivo en la Secundaria Técnica número 48 de Congregación Valadeces, en el que participaron alumnos, maestros, personal de apoyo y padres de familia.

Hermes Osiris Castillo Salinas, Director del plantel, dijo que esta acción educativa y deportiva, tiene la finalidad de dar la bienvenida a los alumnos que ingresaron a primer grado como ya es una tradición en esta escuela, para motivarlos a que continúen por la senda del respeto, y fomentar y fortalecer los valores humanos.

La jornada estuvo llena de entusiasmo, energía y motivación, fomentando la convivencia, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo entre los estudiantes, reafirmando el compromiso de la institución educativa de brindar una educación integral que fortalezca tanto el desarrollo académico como los valores y las habilidades sociales de los alumnos.

Con singular alegría, alumnos, padres y maestros, participaron en las actividades deportivas tipo exatlón que se realizaron en los patios de la escuela, como parte de la bienvenida al nuevo ciclo escolar 2025-2026.