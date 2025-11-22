Guardia Estatal detiene a tres hombres tras persecución en Hidalgo

Una persecución en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas derivó en la detención de tres hombres a quienes les aseguraron un vehículo, un arma larga, ponchallantas y radios, informó la Vocería de Seguridad del estado.

Se indicó que elementos de la Guardia Estatal visualizaron un vehículo con personas armadas sobre la carretera Interejidal con calle Pino Suárez en el Ejido Vicente Guerrero, del municipio de Hidalgo, cuando realizaban recorridos de seguridad y vigilancia.

Al notar la presencia de los elementos, los ocupantes emprendieron la huida y se inició la persecución.

Metros más adelante fue asegurado un vehículo color azul con 03 masculinos, una arma larga de fuego, artefactos metálicos denominados ponchallantas y radios portátiles. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.