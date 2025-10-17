Se forma socavón en carretera Soto la Marina-Aldama; cierran un carril

Un socavón registrado en el carril derecho con dirección de sur a norte, a la altura del kilómetro 110 de la Carretera Soto la Marina-Aldama, en Tamaulipas, provocó el cierre total de ese tramo, informaron autoridades estatales.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, adscritos a la Estación Segura La Zamorina, acudieron al sitio para brindar apoyo y dirigir el tránsito en el carril habilitado, con el fin de mantener la circulación y prevenir accidentes.









Exhorto a automovilistas

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas exhorta a los conductores a extremar precauciones, como reducir la velocidad, y atender las indicaciones del personal de seguridad mientras se realizan las labores de evaluación y reparación en la zona afectada.

Mientras el gobierno municipal de Soto la Marina sugirió a automovilistas y transportistas, que, se ser posible, eviten circular por este tramo hasta que personal especializado evalúe los daños y se implementen las medidas de reparación necesarias.