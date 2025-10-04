Un muerto por el ataque de abejas

Una persona del sexo masculino perdió la vida y tres más resultaron seriamente lesionadas al ser atacadas por un enjambre de abejas, informaron autoridades de protección civil del municipio de Abasolo, Tamaulipas.

Los lamentables hechos se registraron en una parcela del ejido Nicolás Bravo de la localidad arriba citada, informaron autoridades de la Unidad General de Investigación adscritos a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que acudieron a dar fe de los hechos.

En el lugar quedó el cuerpo sin vida del señor Juan Antonio "V" de 56 años y con domicilio en la comunidad rural, quien presentaba múltiples picaduras de abejas en diversas partes del cuerpo.

El hallazgo fue reportado por una mujer que solicitó auxilio a las autoridades.

Paramédicos de la Protección Civil del municipio de Abasolo brindaron los primeros auxilios a Mauricio "V", de 66 años; Adrián "S", de 52; y José Antonio "V" de 35 años, quienes resultaron seriamente lesionados por picaduras de abejas.

Los lesionados fueron trasladados en una ambulancia de la benemérita institución al Hospital Integral de Abasolo para que recibieran atención médica y establecer recibir atención médica.