Detienen a 15 personas en Abasolo, Tamaulipas

A través del operativo Operación Frontera Norte, las fuerzas federales detuvieron a 15 personas del sexo masculino en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, a quienes se les aseguraron cuatro vehículos, cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos y diversas dosis de droga.

Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal, realizaban recorridos de vigilancia y de reconocimiento, detectando en una zona despoblada un campamento.

Tras asegurar la zona, los agentes de las fuerzas federales lograron someter a 15 hombres, asegurándoles una gran cantidad de municiones, armas largas, chalecos y vehículos.

¿Qué ocurrió?

El Operativo Frontera Norte está dando resultados en las acciones que se vienen emprendiendo a lo largo y ancho del estado de Tamaulipas. El despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en las zonas rurales de Tamaulipas y reducir la incidencia de delitos relacionados con la portación de armas y narcotráfico.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?