Detienen a 15 personas en Abasolo, Tamaulipas

Detienen a 15 personas en Abasolo, TamaulipasLes aseguraron vehículos, armas largas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga
A través del operativo Operación Frontera Norte, las fuerzas federales detuvieron a 15 personas del sexo masculino en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, a quienes se les aseguraron cuatro vehículos, cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos y diversas dosis de droga.
Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal, realizaban recorridos de vigilancia y de reconocimiento, detectando en una zona despoblada un campamento.
Tras asegurar la zona, los agentes de las fuerzas federales lograron someter a 15 hombres, asegurándoles una gran cantidad de municiones, armas largas, chalecos y vehículos.
¿Qué ocurrió?
El Operativo Frontera Norte está dando resultados en las acciones que se vienen emprendiendo a lo largo y ancho del estado de Tamaulipas. El despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en las zonas rurales de Tamaulipas y reducir la incidencia de delitos relacionados con la portación de armas y narcotráfico.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, la Defensa, Marina Armada de México, reiteran su compromiso de trabajar con los tres niveles de gobierno para seguir avanzando en la prevención y reducción del delito en la entidad.