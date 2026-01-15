Refuerzan blindaje contra gusano barrenador

Para mantener el estatus sanitario con el que cuenta Tamaulipas y salvaguardar la producción pecuaria, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura trabajan con la SENASICA y SADER para implementar estrategias que inhiban la presencia del Gusano Barrenador del Ganado.

¿Qué acciones están tomando las autoridades en Tamaulipas?

Antonio Varela Flores, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, dijo que se busca establecer una planeación estratégica que permita cercar los municipios donde se presentaron los primeros casos y blindar la zona ganadera más importante de la entidad, como Aldama y Soto la Marina.

Mencionó que se trabaja en una red de trampeo para prevenir el ingreso de la mosca Cochliomyia hominivorax, portadora de la larva que afecta al ganado, y destacó la importancia de tener una coordinación interestatal, principalmente con San Luis Potosí, para frenar los posibles casos.

Detalles sobre la coordinación con San Luis Potosí

Varela Flores exhortó al sector pecuario a reportar de inmediato cualquier sospecha sobre la presencia de la gusanera o lesión en sus especies a las autoridades sanitarias para evitar la propagación de esta plaga.