Localizan a adolescente con discapacidad extraviado en Antiguo Morelos

Un adolescente con discapacidad que había sido reportado como extraviado fue localizado sano y salvo, gracias a la coordinación entre elementos de la Guardia Estatal y habitantes de la zona del municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el reporte ciudadano, el menor salió por la mañana de su domicilio en la Congregación Fortines a bordo de una bicicleta, sin que sus familiares se percataran. Tras conocerse la desaparición, personal de la Delegación Regional Mante de la Guardia Estatal implementó un operativo de búsqueda en la zona.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Momentos después, elementos de la Coordinación Municipal de Antiguo Morelos ubicaron al joven y lo trasladaron con personal de Protección Civil para una valoración médica. Presentaba signos de deshidratación, por lo que fue atendido de inmediato y se le proporcionaron bebidas hidratantes.