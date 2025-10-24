Encuentran jaguar en Soto la Marina

Un jaguar de más de 62 kilos fue encontrado en el municipio de Soto la Marina y luego de ser revisado por equipo especializado fue liberado en su hábitat natural con collar satelital.

De acuerdo con versiones, fueron pobladores quienes capturaron al felino y lo reportaron a las autoridades.

¿Qué ocurrió?

Al respecto, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) informó que se trata de un ejemplar macho, tiene entre tres y cuatro años de edad, pesa 62.5 kilos y su condición corporal es buena.

Al ejemplar de jaguar (Panthera onca), se le colocó un collar satelital para su seguimiento, esto es para poder rastrearlo y recopilar datos de comportamiento, movimientos y hábitat, como parte del programa de conservación que tiene la Comisión de Parques y Biodiversidad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El vocal de la Comisión de Parques de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, exhortó a la población a cuidar juntos la biodiversidad de Tamaulipas, así como preservar y reportar cualquier avistamiento de fauna.

"Hacemos un llamado a esperar los reportes oficiales de las autoridades para garantizar información precisa, confiable y actualizada. Agradecemos su comprensión y reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de datos correctos que informen sin generar confusión", señaló.

Reiteró el compromiso de la dependencia con la conservación de la fauna icónica, trabajando para proteger a especies como el jaguar, el oso negro americano y la guacamaya verde, entre otras especies más.