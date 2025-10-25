Capturan ejidatarios a un jaguar

Soto la Marina .- Residentes del Ejido Los Arroyos, Municipio de Soto la Marina, capturaron vivo a un jaguar que atacaba el ganado y lo entregaron a personal de Protección Animal y enjaulado se lo llevaron a Ciudad Víctoria.

Se indica que el hermoso ejemplar felino mataba ganado, por lo que buscaron la manera de capturarlo vivo, logrando el propósito y entregarlo a las autoridades para que procedan como corresponda.