Confusión mortal en Villa Manuel; soldados bajo investigación

González, Tam.

Una presunta confusión por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional derivó en una tragedia la noche de este lunes, sobre la carretera Tampico–Mante, a la altura del poblado Estación Manuel, municipio de González, donde seis personas perdieron la vida tras ser atacadas a balazos cuando viajaban en un vehículo particular.

Otras tres aparentemente resultaron lesionadas, esto de acuerdo con versiones extraoficiales, las víctimas -aparentemente trabajadores o jornaleros- fueron confundidas con integrantes de grupos antagónicos, lo que habría provocado que las fuerzas castrenses abrieran fuego de manera directa contra la unidad en la que se desplazaban, una Chevrolet Pick Up blanca de cuatro puertas.

El hecho generó pánico entre automovilistas y habitantes de la zona, además de provocar un bloqueo vehicular de varios kilómetros, mientras diversas corporaciones policiacas acordonaban el área e iniciaban las primeras diligencias.

En tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas lleva a cabo las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y qué corporación habría participado.

La vocería de Seguridad Pública estatal confirmó la situación de riesgo, asegurando que sólo habría una persona herida por proyectil de arma de fuego.

Minutos después en la cuenta de X (antes Tweeter) confirmó que fueron militares quienes habrían participado en esta agresión, por lo que se estaba investigando para deslindar responsabilidades.

Trascendió que los que sobrevivieron al ataque de las fuerzas castrenses, fueron internados en el Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco", lugar que fue fuertemente resguardado por la Guardia Estatal.

De igual forma, trascendió que uno de los lesionados señaló que los soldados no les dieron tiempo de explicarles que iban a trabajar, llevando sólo herramienta de campo y no armas como ellos presumían.

Vocería de Seguridad Pública estatal confirmó la situación de riesgo, asegurando que sólo habría una persona herida por proyectil de arma de fuego.

VERSIÓN DE LA SEDENA

De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante un comunicado confirmó el hecho, asegurando que 5 personas fallecieron en el kilómetro 71 de la carretera Tampico Mante y uno más, camino a un hospital en la ciudad de Tampico.

El comunicado establece que los ocupantes de la camioneta Pick Up interceptó una de las 3 unidades militares del convoy con el objeto de embestirla.

Ante ello, los elementos de la fuerza castrense lo consideraron como una amenaza a la integridad física, por lo que respondieron a la pregunta agresión.

Asimismo, se informó que el personal que participó en los hechos fue relevado de sus funciones y presentados ante la Fiscalía General de la República en Tampico en do de se abrió una carpeta de investigación.

Además, los involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Justicia Militar en donde también se investiga de forma paralela sobre los lamentables hechos.



