Detienen a ocho integrantes de grupo delictivo en Tula

Tula, Tam.– En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Guardia Estatal lograron la detención de ocho presuntos integrantes de un grupo delictivo que operaba en la región.

Las autoridades informaron que, derivado de trabajos de inteligencia y coordinación, fue asegurado un inmueble donde fueron capturados Jesús Iván “V”, Josué Orlando “M”, Juan Manuel “G”, Sergio Pablo “M”, José Luis “H”, José Luis “P”, Ángel Daniel “V” y Juan Antonio “H”.

Durante la acción también se decomisaron armas largas y cortas, cargadores, equipo táctico y tres vehículos, lo que permitió la desarticulación de una de las células criminales que operaban en esta zona del estado.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

El Gobierno de Tamaulipas destacó que este resultado refleja el compromiso de las instituciones de seguridad y justicia para combatir frontalmente a la delincuencia, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la tranquilidad de las familias tamaulipecas.