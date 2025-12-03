Profepa clausura dos predios en Tula, Tamaulipas por cambio ilegal de uso de suelo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró dos predios del municipio de Tula, en Tamaulipas, debido a la remoción de vegetación en una superficie de 143.5 hectáreas.

En días pasados, personal de la Profepa hizo visitas de inspección a dos terrenos ubicados en las inmediaciones del ejido Nuevo Padilla, pertenecientes a la empresa Campo Blanco, donde constataron la remoción de vegetación forestal tipo matorral desértico micrófilo en dos polígonos: uno de 64.1 hectáreas y otro de 79.4 hectáreas, sumando un total de 143.5 hectáreas afectadas.

Cuando los inspectores solicitaron al representante de la empresa la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la autorización de impacto ambiental, no se presentó ninguno de los documentos requeridos.

Ante esta situación, y con fundamento en las actas de inspección correspondientes en materia forestal e impacto ambiental, la Profepa impuso la clausura total temporal de las actividades de cambio de uso de suelo en ambos polígonos.

La Profepa explicó que el desmonte no autorizado de vegetación forestal afecta directamente el equilibrio ecológico. "La pérdida de cobertura forestal deteriora la calidad del aire, altera el ciclo del agua y aumenta la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos, impactando su salud, seguridad y calidad de vida. Asimismo, limita espacios naturales esenciales para su aprendizaje, esparcimiento y desarrollo integral".

Cabe mencionar que la Profepa en Tamaulipas dará seguimiento al procedimiento administrativo y vigilará que se respeten las medidas impuestas; además continuará llevando a cabo acciones de inspección y vigilancia para asegurar la conservación del patrimonio natural.