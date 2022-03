Rechaza Cabeza de Vaca negociar próxima elección

Lo anterior lo dio a conocer el gobernado de Tamaulipas en entrevista en la Ciudad de México, donde agregó que costó mucho lograr la alternancia en el estado, el cual fue gobernado durante 86 años por el mismo partido político.

"Nos costó mucho, lograr la alternancia en Tamaulipas, fueron 86 años del mismo sistema político, hoy estoy plenamente convencido que Tamaulipas tiene rumbo, las y los tamaulipecos no están dispuestos a regresar al pasado, especialmente a ese pasado que no quisiéramos ni acordarnos, no están dispuestos a ello, ahí estoy convencido que va haber continuidad", indicó.

El mandatario tamaulipeco agregó que no se puede negociar la fabricación de delitos, esto ante el proceso de desafuero que enfrentó el año pasado, lo cual ha demostrado que fueron acusaciones falsas por parte de Santiago Nieto, quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Me quisieron vincular, inclusive en un tema de delincuencia organizada, con grupo criminales ajenos a Tamaulipas; ya quedó demostrado que eso no tiene nada, absolutamente nada qué ver. Todo aquello que señaló este señor sicario Nieto, ya se le ha derrumbado porque todo lo sacó de las redes sociales", agregó.

Garcia Cabeza de Vaca indicó que un juez federal ya dejó en claro que la compra de un departamento fue legal y dejó en claro la posición "del señor Tamez que se vio involucrado en la compra del departamento y se demostró que todo estaba en orden".

"No quiero ser embajador" y "¿A cambio de qué?", se daría la negociación, cuestionó el gobernador durante una entrevista en el programa Ciro Por La Mañana.

"No se puede negociar la fabricación de delitos", remarcó el mandatario y expuso ya se ha demostrado que las obras que no estaban construidas sí están construidas y se demostró después de la acusación que hizo Santiago Nieto al que nombró como "sicario Nieto".

Sobre el proceso electoral, las campañas electorales y los grupos criminales que pretenden ingresar a Tamaulipas en este periodo, Cabeza de Vaca dijo de entrada que en el estado "queremos organizar un proceso limpio y democrático".

"No vamos a bajar la guardia, queremos organizar un proceso electoral limpio y democrático. Hay que tomar en cuenta que los grupos criminales tienen fuertes intereses, nosotros somos muy incómodos para ellos, muestra de ello, es que los hemos combatido".

Acerca de su futuro político, antepuso primero que no le interesa ser embajador y en el 2024 estará en alguna trinchera "que no te quede la menor duda, en alguna trinchera voy a estar".