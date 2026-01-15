Excelente respuesta se ha obtenido con el programa Catastro en tu Colonia, donde personal de la dependencia inició en Congregación Valadeces acercando el servicio de recaudación a los contribuyentes.

La alcaldesa Nataly García Díaz, dijo que, gracias a la confianza y compromiso de los contribuyentes, se alcanzó una cifra histórica de recaudación, reflejo del amor y la responsabilidad que esta comunidad tiene por su municipio.

Agregó que, al realizar el pago oportuno durante los meses de enero, febrero y marzo, participan automáticamente en la rifa "Tu Predial te Premia", donde se sortearán los siguientes premios, Primer premio: un iPhone 17, Segundo premio: un Minisplit, Tercer premio: una Lavadora.

Cada peso recaudado se verá reflejado en más obras, mejores servicios y espacios dignos para todas y todos. Cuando la ciudadanía cumple, Díaz Ordaz crece.

Gracias a la excelente respuesta de la ciudadanía de Valadeces, esta semana se continúa brindando atención en el mismo horario, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Qué premios se sortearán en la rifa del predial?

Se seguirán visitando distintos puntos de la ciudad para facilitar a todas y todos el pago del impuesto predial, acercando los servicios municipales directamente a la comunidad.

Acciones de la alcaldesa para mejorar la recaudación

Estas acciones forman parte de la estrategia de atención ciudadana que impulsa la administración municipal, bajo la visión de un gobierno cercano, encabezado por la alcaldesa, Lic. Nataly García Díaz.