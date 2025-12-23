Se arma rapiña en una volcadura

Jaumave, Tam.

Chofer de un tractocamión cargado con más de 30 toneladas de fresas, resultó seriamente lesionado al evitar impactar la pesada unidad con otro tráiler de doble remolque un vehículo, sufriendo una salida de camino y posteriormente volcar.

El percance carretero se registró este lunes en la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo en el tramo Tula-Victoria al lugar arribaron paramédicos de los grupos de auxilio para brindarle los primeros auxilios al lesionado.

En una ambulancia de la Protección Civil Municipal de Jaumave, fue trasladado el trailero herido a una institución médica para que recibiera atención médica especializada.

El conductor del tráiler, explicó a las autoridades que al realizar una maniobra inesperada para evitar impactarse con un tractocamión de doble remolque que invadió su carril para rebasar a otro vehículo, sufrió una salida de camino con volcadura.

Al lugar del accidente automovilístico arribaron decenas de ciudadanos quienes "saquearon" el trailer que transportaba más de 30 toneladas de fresas desde la localidad de Zamora, Michoacán, fruta que tenía como destino la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Posterior a la "rapiña", ciudadanos ofrecían cajas de fresas en las redes sociales, buscando obtener ingresos económicos.



