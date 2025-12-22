Hacen rapiña tras volcadura de tráiler cargado con fresas; iba para Reynosa

El percance carretero que se registró este lunes de un tractocamión cargado con más de 30 toneladas de fresas, provocó actos de rapiña por parte de ciudadanos, quienes después ofrecían las cajas en venta en redes sociales.

¿Cómo ocurrió el accidente del tractocamión?

El accidente se registró en la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo en el tramo Tula-Victoria. El conductor del tráiler, explicó a las autoridades que al realizar una maniobra inesperada para evitar impactarse con un tractocamión de doble remolque que invadió su carril para rebasar a otro vehículo, sufrió una salida de camino con volcadura.

Al lugar del accidente automovilístico arribaron decenas de ciudadanos quienes “saquearon” el tráiler que transportaba más de 30 toneladas de fresas desde la localidad de Zamora, Michoacán, fruta que tenía como destino la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Posterior a la “rapiña”, ciudadanos ofrecían cajas de fresas en las redes sociales, buscando obtener ingresos económicos. El conductor resultó lesionado al evitar impactar la pesada unidad con otro tráiler de doble remolque un vehículo, sufriendo una salida de camino y posteriormente volcar. Al lugar arribaron paramédicos de los grupos de auxilio para brindarle los primeros auxilios al lesionado.

Impacto en la comunidad tras la rapiña

En una ambulancia de la Protección Civil Municipal de Jaumave, fue trasladado el trailero herido a una institución médica para que recibiera atención médica especializada.