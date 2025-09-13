Dan bienvenida a alumnos con rally deportivo

En un ambiente de convivencia sana, pacífica y con valores, se llevó a cabo la edición 2025 del Rally Deportivo en la Secundaria Técnica número 48 de Congregación Valadeces, con la participación de alumnos, maestros, personal de apoyo y padres de familia.

Hermes Osiris Castillo Salinas, director del plantel, mencionó que esta acción educativa y deportiva tiene como finalidad dar la bienvenida a los alumnos que ingresaron a primer grado, como ya es una tradición en esta escuela, con el objetivo de motivarlos a seguir por la senda del respeto, además de fomentar y fortalecer los valores humanos.

La jornada estuvo llena de entusiasmo, energía y motivación, promoviendo la convivencia, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo entre los estudiantes, reafirmando el compromiso de la institución educativa de brindar una educación integral que fortalezca tanto el desarrollo académico como los valores y habilidades sociales de los alumnos.