Lo sepultan en terreno privado

Singular caso es el que se presenta en Nuevo Progreso en el panteón del pueblo San Celestino, luego de que se sepultara a un difunto invadiendo propiedad privada.

¿Cómo ocurrió la invasión de propiedad en el panteón?

El problema se presentó desde hace varios años, cuando, sin medir el espacio, se sepultó a una persona en parte fuera del espacio lineal que comprende los límites del camposanto San Celestino.

Resulta que cuando el dueño de la propiedad colindante con el panteón, se dio a la tarea de cercar, se percató de que la mitad de la lápida se encontraba invadiendo la propiedad.

Detalles del conflicto en el panteón San Celestino

El hecho, en parte, lo acreditan a la avaricia desmedida de autoridades sin escrúpulos, en complicidad con quienes brindan el servicio funerario, que, sabiendo que no es legal, es lo que menos les interesa.