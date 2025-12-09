Liberan 8 mil alevines de tilapia en la Presa La Loba en Tamaulipas

Un total de 8 mil alevines de tilapia fueron liberados en la Presa La Loba ubicada en el municipio de Jiménez, Tamaulipas. Esta acción forma parte de las estrategias impulsadas para consolidar la recuperación de cuerpos de agua y promover el crecimiento sostenible del sector pesquero.

¿Cuál es el impacto de la liberación de alevines?

En el evento estuvo el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, estuvo acompañado por el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, así como por autoridades municipales y representantes ejidales. Habitantes de los ejidos La Independencia y La Esperanza participaron de manera activa en el proceso de repoblamiento, reafirmando el compromiso comunitario con el manejo responsable de los recursos naturales.

Acciones de la autoridad para el desarrollo sostenible

"La liberación de alevines tiene como finalidad restaurar y fortalecer los ecosistemas acuícolas, incrementar las oportunidades de producción pesquera y garantizar el acceso a alimentos frescos y de alto valor nutricional para las familias tamaulipecas. Con estas acciones, el Gobierno del Estado promueve el aprovechamiento sustentable, impulsar la economía local y fomenta prácticas que aseguran la continuidad de la actividad pesquera a mediano y largo plazo", resaltó.