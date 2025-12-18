Inicia construcción de plazoleta en El Chorrito

Hidalgo, Tamaulipas.

En el marco de la visión de desarrollo regional impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, inició los trabajos de la primera etapa de construcción de la plazoleta que enmarcará la nueva imagen de la Virgen de la Misericordia en El Chorrito.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que esta primera etapa contempla una inversión cercana a los 10 millones de pesos y forma parte de un proyecto gradual y planificado. Los trabajos incluyen la ejecución de terracerías y plataformas, la construcción de firmes de concreto estampado, muros de contención, andadores peatonales, así como canalizaciones y ductos eléctricos para el correcto funcionamiento del espacio.

Asimismo, se considera la elaboración de jardinerías para el embellecimiento de los andadores y el suministro e instalación de luminarias, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, la seguridad y la funcionalidad del entorno, priorizando una experiencia ordenada y accesible para las y los visitantes.

Cepeda Anaya, recordó que estas acciones se suman a la inversión de infraestructura carretera previamente realizada por el Gobierno del Estado, y que, junto con la reciente inauguración de la imagen monumental de la Virgen de la Misericordia, permiten consolidar a El Chorrito como un destino turístico con infraestructura pública, con impacto positivo en la economía local y regional.



