Aseguran 2 camionetas y cargadores en Padilla, Tamaulipas

La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas informó del aseguramiento de dos camionetas, cargadores y ponchallantas en el municipio de Padilla, esto tras un reporte ciudadano que alertó de la presencia de vehículos con personas sospechosas.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 41 de la carretera Ciudad Victoria-Matamoros en Padilla.

Al lugar acudieron las autoridades donde observaron a hombres que, al notar la presencia de las unidades de seguridad, emprendieron la huida entre la maleza.

Se aseguraron dos camionetas tipo pick up, las cuales contaban en su interior con 12 cargadores, 2 porta cargadores y 2 cubetas con artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Las unidades y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Además, las autoridades mantienen recorridos de vigilancia y seguridad en la zona.