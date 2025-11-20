Caen 4 narco operadores

Abasolo, Tam.- Como resultado de los trabajos de inteligencia las fuerzas federales y estatales, realizaron un operativo en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, culmino con la detención de cuatro integrantes de una célula criminal que operaba en la localidad.

Dentro de estas acciones a los delincuentes se les aseguró armamento, equipo de comunicación y vehículos, tras realizarse el cateo en casas de seguridad que fueron plenamente identificadas por el grupo de inteligencia del Ejército Mexicano, Guardia Estatal y Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Caen cuatro pistoleros generadores de violencia en el municipio de Abasolo, Tamaulipas.

El trabajo coordinado en este operativo se logró la detención de cuatro personas relacionadas a actividades delictivas en el municipio de Abasolo, Tamaulipas.

Los guardianes del orden al realizar el cateo a una casa de seguridad plenamente identificada, se logró asegurar tres armas largas, un arma corta, 17 cargadores, 75 cartuchos, un centro de monitoreo, dos vehículos y una motocicleta.

Los detenidos, los vehículos, municiones, armas de fuego de grueso calibre, cargadores, la motocicleta y el centro de monitoreo, fueron puestos a disposición del ministerio público federal, quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, personal de la Guardia Estatal y el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, suman esfuerzo para combatir las células criminales generadoras de violencia en el municipio de Abasolo, Tamaulipas.