Convocan a productores de San Fernando a manifestación

Ante la nula respuesta del gobierno federal para autorizar precios de garantía de los granos y apoyos que vengan a fortalecer las actividades del campo, productores de 17 estados de la república anunciaron que realizaran manifestaciones masivas que pueden concluir en bloqueos de puentes internacionales, carreteras federales, casetas de cobro y vías de ferrocarriles.

¿Qué ocurrió?

La invitación la está coordinando el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, para el próximo lunes 27 de este mes de octubre de 2025. De acuerdo con el comunicado, los productores sostendrán una reunión informativa en la Bodega "La Herradura" del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, ubicada sobre la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del kilómetro 201.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El día del movimiento nacional, directivos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, sostendrán una reunión con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Berdegué Sacristán y la Secretaría de Gobernación Rosa Ícela Rodríguez Velázquez. Los productores agrícolas están demandando programas que realmente ayuden al campo, para que esta actividad sea rentable y deje buenos dividendos a la gente que hace producir la tierra.

¿Cuáles son las demandas de los productores?

Sacar del T-EMEC los granos básicos, para que los precios se definan en base a los costos del mercado nacional y no en el mercado internacional de la Bolsa de Chicago, ya que existe una competencia muy desleal entre los productores mexicanos y los productores de Estados Unidos de Norte América y Canadá, países que están dentro del tratado de Libre Comercio. También piden la creación del Banco Rural autónomo del Banco de México para ejercer recursos fiscales como palanca crediticia al desarrollo nacional; así como una revisión a la iniciativa de la ley de aguas nacionales para transitar a un mejor uso del agua evitando la criminalización y otorgar la seguridad del uso y su transmisión a terceros sin depreciar el valor de nuestras unidades de producción.