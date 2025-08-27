Consterna muerte de comerciante

Consternación entre el comercio y la comunidad en general por el sensible fallecimiento del joven comerciante Humberto Cazares Jr., acaecido el fin de semana, hijo del también comerciante don Humberto Cazares, tenía 50 años de edad y toda una vida por delante, ampliamente conocido en la población por su don de atención y servicio para con las personas.

Su estado de salud se complicó, y fue llevado de urgencias a un hospital del vecino país del Norte, donde finalmente perdió la batalla con la muerte.