Consterna muerte de comerciante

Consterna muerte de comercianteEl fallecimiento de Humberto Cazares Jr., hijo de un reconocido comerciante, impacta a la comunidad local.
Consternación entre el comercio y la comunidad en general por el sensible fallecimiento del joven comerciante Humberto Cazares Jr., acaecido el fin de semana, hijo del también comerciante don Humberto Cazares, tenía 50 años de edad y toda una vida por delante, ampliamente conocido en la población por su don de atención y servicio para con las personas.
Su estado de salud se complicó, y fue llevado de urgencias a un hospital del vecino país del Norte, donde finalmente perdió la batalla con la muerte.
Su cuerpo será velado en esta población fronteriza en donde viven sus hermanos y señor padre, para posteriormente ser sepultado en panteón de la localidad... Q.E.P.D.
EL MAÑANA RECOMIENDA