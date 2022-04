Invita Truko a que luchen junto con él

Durante su visita a este municipio César Truko Verástegui les solicitó su apoyo para convertirse en el próximo gobernador de Tamaulipas y destacó que como factor de unidad de los tres partidos que lo postulan "voy a luchar por ustedes, pero no quiero ir solo, quiero que ustedes me acompañen", dijo.

Los invitó a se vuelvan promotores en esta lucha que por primera vez la encabeza una un candidato que viene del campo que les va a demostrar que se puede, y que, como gobernador, su sexenio será de apoyo al campo, a la agricultura y a los ganaderos, "y ahí va a estar el Truko Verástegui, para atenderlos y solucionarles sus problemas".

"No se van a arrepentir de apoyar este proyecto, aquí me van a ver como su gobernador, contento y alegre y escuchando música, porque me gusta la música y me gusta el baile, pero me gusta trabajar, también soy un hombre responsable y leal y la lealtad se refleja a través del tiempo y de las acciones".

Ante los palmillenses, el candidato de la alianza Va por Tamaulipas que integran los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática hizo una serie de compromisos entre los que destacan todo lo que tenga que ver con el agua potable, con ambulancias, así como restablecer programas de apoyo que fueron cancelados por la federación como el subsidio al diesel, PROCAMPO, PROGAN agricultura por contrato, seguro catastrófico, PIASRE, entre muchos otros.

También señaló ante los presentes que es un hombre agradecido que se debe a su gente, que no los va a defraudar: "cuando les digo que soy un hombre agradecido es porque se los digo de corazón, me voy muy agradecido con ustedes sabiendo de antemano que se van a convertir en promotores, que van a luchar conmigo, que van a luchar por Palmillas, que van a luchar por su propia gente, que van a luchar por Tamaulipas".

Para concluir, manifestó que una de sus mayores convicciones es que la política es un instrumento para servir, para escuchar, para atender, para resolver y para construir, "y ese es el principal compromiso que hoy hago con ustedes, juntos vamos a construir, a crear la condiciones para mejor el ideal de vida de todos los ciudadanos de Palmillas y de todos los Tamaulipecos".

Por su parte al dirigirle palabras de bienvenida el exalcalde Jaime Antonio Barragán dijo que "ingeniero César, usted como hombre de campo cabal y leal a los ideales de los campesinos, hoy día no importa el color de la bandera que llevemos ni el credo político que prediquemos, hoy día estamos por una competencia política que tal vez sólo quienes sudamos todos los días, en el ganado, en la leña, en la siembra o en la cosecha, entendamos el valor de tener alguien en aquel edificio que nos entienda y nos comprenda y ese, tengamos la seguridad que será nuestro amigo el Truko Verástegui".

Acompañaron en este evento a Truko Verástegui, por su esposa Mercedes Aranda de Verástegui, los exalcaldes Jaime Antonio Barragán, Laura Córdova Castillo, José Salvador Estrada, entre otros.

