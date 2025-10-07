Investigan situación de riesgo en carretera Tampico–Mante donde hubo herido por bala

González

Autoridades ya investigan la situación de riesgo que se registró anoche en la carretera Tampico-Mante donde se reportó una persona lesionada y en la que participaron elementos militares, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Ayer por la noche, la Vocería informó sobre la atención a una persona lesionada presuntamente por proyectil de arma de fuego en la carretera Tampico-Mante a la altura del puente de Estación Manuel del municipio de González.

Luego, en los primeros minutos de este martes, la dependencia mencionó que derivado de ello, las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes. Y es que se confirmó que personal militar participó en los hechos, por lo que se busca esclarecer lo ocurrido y deslindar las responsabilidades.

"Derivado de una situación de riesgo registrada en la carretera Tampico-Mante, a la altura del puente de Estación Manuel, en la que participó personal militar, las autoridades competentes mantienen un despliegue operativo en la zona y realizan de manera exhaustiva las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos plenamente y en su caso deslindar las responsabilidades".

La autoridad solo informó de una persona lesionada, pero en versiones circula que supuestamente al menos tres personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron lesionadas, aparentemente eran trabajadores o jornaleros que se desplazaban en una Chevrolet Pick Up blanca de cuatro puertas.

El hecho generó pánico entre automovilistas y habitantes de la zona, además de provocar un bloqueo vehicular de varios kilómetros, mientras diversas corporaciones policiacas acordonaron el área e iniciaron las primeras diligencias.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas se comprometió a actualizar la información, en cuanto se reciba un reporte oficial por parte de las autoridades correspondientes.