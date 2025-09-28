Inaugura gobernador centro polivirtual del Politécnico Nacional

González, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya firmó el convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional e inauguró el Recinto Universitario Polivirtual, una nueva plataforma académica con la calidad y la excelencia educativa que distingue a esta prestigiada institución y que, por primera vez, se pone en marcha en todo el país.

Tras dar la bienvenida al director del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, a quien reconoció por su destacada trayectoria como científico mexicano, el gobernador aseguró que este esfuerzo conjunto con el municipio de González permitirá a Tamaulipas contribuir a lograr la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum: hacer de México una potencia científica y tecnológica.

“Mi reconocimiento y mi felicitación a su persona, y también a estas ideas innovadoras que no son poca cosa, ahora González es punta de lanza a nivel nacional, es el primer sistema de Educación Polivirtual que se establece en México, nada más para presumir”, dijo.

“Ahora van a tener los estudiantes de González un acervo académico en México, en el Instituto Politécnico Nacional y que, a través de abrir una plataforma, van a tener y se van a sumar a estar escuchando las clases de doctores, de gente con alto prestigio en la formación, en una igualdad de oportunidades de educación que busca y aspira a tener nuestra nación”, agregó.

Ante la presencia de funcionarios estatales, legisladores, alcaldes y alcaldesas de la región, el director del Politécnico Nacional, explicó que el Polivirtual fue diseñado como una plataforma estratégica que produce y ofrece programas académicos en línea, flexibles, de la más alta calidad y ofrece un modo de aprendizaje autónomo y a distancia que permite ampliar la cobertura del IPN.

Reyes Sandoval agregó que este plantel en González cuenta con 10 carreras, que incluyen nueve licenciaturas y una ingeniería en negocios energéticos sustentables, además de ocho bachilleratos bivalentes, tres facilitadores y cinco aulas.

“Damos las gracias al Estado por la valiosa alianza que hoy firmamos y porque Polivirtual el día de hoy se transforma. Gracias a ustedes el Polivirtual hoy cuenta por primera vez con un espacio físico que nos permite soñar llevarlo a otros municipios sin que haya una carga económica muy grande para un gobierno de un Estado o para el gobierno federal”, indicó.