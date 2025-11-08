Lo rescatan en helicóptero

Personal de Protección Civil Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) participaron en labores de rescate a una persona en el municipio de Bustamante con un helicóptero perteneciente a la Fuerza Aeromóvil de la Guardia Estatal.

De acuerdo a la información proporcionada por Protección Civil, el ciudadano resultó herido mientras realizaba labores de pastoreo en la sierra. Tras una búsqueda en terreno de difícil acceso, el personal operativo se trasladó al lugar durante la noche para estabilizar a la persona afectada.

Debido a que requería una extracción aérea por su condición, la SSPT proporcionó el apoyo con el helicóptero a fin de garantizar la seguridad del ciudadano lesionado, quien fue canalizado a un hospital para recibir la atención profesional correspondiente.



