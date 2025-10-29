Aseguran cámara de seguridad ahora en Abasolo

Un hallazgo más de equipos de vigilancia colocados para labores delictivas fue encontrado en Tamaulipas, ahora en el municipio de Abasolo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que durante recorridos de seguridad y vigilancia de la Guardia Estatal se aseguró una cámara de seguridad instalada dentro de una luminaria pública en el municipio.

El hallazgo se dio sobre la carretera estatal 38 Abasolo-Ejido Nuevo Morelos cuando los elementos detectaron una luz intermitente que provenía de una lámpara de alumbrado público de color negro. Al inspeccionar el objeto, observaron que en la parte media de la luminaria se apreciaba lo que parecía ser un lente de cámara.

El dispositivo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

En los últimos días, el personal de la Guardia Estatal ha encontrado y retirado diversos equipos de vigilancia en municipios como Reynosa, Matamoros y Miguel Alemán, sumando ahora Abasolo.