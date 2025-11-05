Ya hay fecha de inauguración de la monumental Virgen del Chorrito

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, anunció la fecha para la inauguración de la monumental escultura de la Virgen del Chorrito, o Virgen de la Misericordia, que será la más alta de Latinoamérica. Este centro de devoción se ubica en el municipio de Hidalgo y es un punto de turismo religioso de gran afluencia.

¿Cuál es la altura de la escultura?

Durante los trabajos de supervisión, el gobernador informó que ya se está montando la estructura que tendrá 32 metros de altura. "Estamos dando una visita de supervisión a esta magna escultura dedicada a la Virgen de la Misericordia en este centro de devoción y de peregrinaje tan importante en el noreste de México y de nuestra entidad".

¿Cuándo será la inauguración?

Luego de hacer la revisión y platicar con los encargados de esta labor, se pudo conocer la fecha para la inauguración de la monumental Virgen de la Misericordia.

"Ya hicimos un compromiso, con nuestros amigos que están encargados del levantamiento final de la escultura, para que festejemos la primera fase y término en la colocación completa de la virgen para el 12 de diciembre y conmemorar esta fecha tan importante del pueblo mexicano, con esta enorme y monumental escultura de la Virgen de la Misericordia desde el municipio de Hidalgo, en el Estado de Tamaulipas."