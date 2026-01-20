Primaria Ford 45 sigue sin maestro; suspenden clases

Por falta de maestro se encuentran suspendidas las clases en la escuela primaria Ford número 45 de la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso.

Fue así como cansadas de falsas promesas, madres de familia del plantel en referencia en señal de protesta, se plantaron con pancartas en la entrada quedando así suspendidas las clases hasta en tanto la SEP asigne maestro frente a grupo.

¿Qué motivó la protesta de las madres de familia?

Entrevistada por este medio de comunicación, la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Maru, expresó que la inconformidad es general, ya que el problema lo vienen afrontando desde el mes de septiembre del año pasado en los grupos sexto A y B del turno matutino.

"Nos vamos a mantener en la misma postura hasta que nos den una solución ya no de palabra, sino mediante oficio y con fecha, al inicio eran dos grupos, ahora es solo sexto B que sigue sin maestro, y nosotros lo estábamos pagando".

Un maestro con cédula profesional enviado por la SEP, ya que hasta la fecha los han traído vuelta y vuelta, y solo les han dado largas.

Acciones de la autoridad ante la falta de maestro

En el caso del director, el maestro José Guerrero Jaramillo, ha hecho todo lo posible en cuanto a trámites, oficios, pero no se ha dado respuesta clara sobre el profesor faltante.

Esto va en detrimento de la educación de sus hijos, ya que en el ciclo siguiente pasan a secundaria.