Maestro de la UAT muere en choque con tráiler en la González-Zaragoza

Catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), lamentablemente falleció en un accidente automovilístico, tras proyectar la unidad contra un tractocamión.

El percance automovilístico se registró en el kilómetro 19 del tramo González-Zaragoza a la altura del municipio de González, Tamaulipas, informaron las autoridades policiacas que tomaron conocimiento de los hechos.

Detalles del accidente automovilístico en Tamaulipas

Entre los hierros retorcidos del vehículo Chevrolet Ónix, quedó el cuerpo sin vida del profesor Rubén Arturo "T", de 38 años, quien presuntamente tenía su domicilio particular en la capital del estado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil, realizaron maniobras haciendo uso de las "Quijadas de la Vida" para rescatar la humanidad del maestro quien había quedado prensado en la unidad de fuerza motriz en la que viajaba.

Acciones de rescate tras el choque entre vehículos

Autoridades que tomaron conocimiento de este fatal accidente automovilístico, señalaron que los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes; cuando el automóvil se proyectó con un tráiler Kenworth.

Cabe destacar que la carretera federal permaneció parcialmente cerrada, pero cerca de las cinco de la mañana de este viernes la circulación volvió a la normalidad.