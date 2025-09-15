Explotan pipas en el libramiento Manuel-González

González, Tam.

Un aparatoso accidente entre una pipa doble remolque cargada con diésel y un tráiler provocó un voraz incendio y el derrame de combustible la noche de este sábado en el libramiento Manuel-González, a la altura de Villa Manuel.

El siniestro ocurrió en el kilómetro cero de dicha vía, lo que obligó al cierre total de la circulación, ya que a escasos metros del lugar se ubica una gasolinera, lo que incrementó el riesgo de una explosión mayor.

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa se estrelló de frente contra el tráiler, generando de inmediato las llamas que consumieron ambas unidades y ocasionaron que el combustible se derramara sobre el asfalto.

Brigadistas y elementos contra incendios de distintos municipios del sur de Tamaulipas acudieron al sitio para sofocar el fuego y asegurar la zona.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos Voluntarios, Sinarem, Cruz Roja, Tránsito Estatal, Guardia Estatal y Guardia Nacional.

Se confirmó que en este fuerte percance, por fortuna no hubo personas lesionadas, pero sí fuertes daños materiales.

La carretera fue cerrada a la circulación debido a las intensas llamas que se formaron tras la explosión de una de las unidades de carga que llevaba aproximadamente 70 mil litros de diésel.



