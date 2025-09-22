Ex alcalde fue interceptado y asesinado de un balazo en el pecho

Burgos, Tam.

Hombres armados con armas de grueso calibre asesinaron de un balazo en el pecho al "Potrillo", ex alcalde panista del municipio de Burgos, Tamaulipas, en un hecho que ha conmocionado a la sociedad del Valle de San Fernando.

Alrededor de las 19:00 horas, civiles armados que viajaban en un vehículo color blanco interceptaron en una zona despoblada del ejido "La Colmena" a la camioneta Ford F-150 blanca en la que viajaba el ex presidente municipal, su hijo Jorge y su tío conocido como "Chabelo".

Los atacantes, presuntamente con los rostros cubiertos, despojaron a la familia de sus pertenencias y, en un momento dado, accionaron un arma de grueso calibre. El proyectil hizo blanco en el pecho del ex alcalde, quienes se dieron a la fuga los responsables del sangriento hecho.

Aún con signos vitales, el "Potrillo" fue trasladado por sus familiares en la camioneta a su domicilio, ubicado en el ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Burgos. Allí, un médico de la comunidad constató que ya no contaba con signos vitales.

Este domingo, alrededor de las 13:00 horas, llegó al ejido Lázaro Cárdenas la carroza que trasladó los restos mortales del ex alcalde, quien gobernó por dos periodos consecutivos de tres años esa localidad.

Familiares y amigos del extinto ex presidente municipal, "El Potrillo" Jorge Eleazar Galván García, recibieron los restos mortales, que será velado en su comunidad natal.

Por su parte, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrieron una carpeta de investigación y comenzaron las pesquisas correspondientes para identificar y detener a los presuntos responsables del artero crimen que privó de la vida al ex edil de Burgos, Tamaulipas.



