Inauguran escultura de la Virgen de la Misericordia en Hidalgo

Este día, se entregó la escultura monumental de la Virgen de la Misericordia, en El Chorrito, municipio de Hidalgo, con lo que Tamaulipas cuenta con un nuevo espacio de paz, fe y espiritualidad que contribuirá a fortalecer la unidad, la fraternidad y la esperanza.

Ante miles de asistentes que llegaron para admirar la imagen que se erige imponente en el corazón de la Sierra Madre, el gobernador Américo Villarreal Anaya, dijo que es un día histórico e hizo un llamado para demostrar que Tamaulipas es un pueblo que camina en unidad.

"La nueva imagen de la Virgen, más que una obra, es un símbolo renovado de la identidad espiritual de Tamaulipas; representa la fe de miles de personas, la esperanza de un pueblo noble y la fraternidad que nos permite caminar juntos", dijo, al cortar el listón inaugural y depositar una ofrenda floral al pie de la obra de más de 30 metros de altura.

El mandatario estatal estuvo acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, María de Villarreal, y del obispo de la Diócesis de Victoria, monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal.