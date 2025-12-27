Habitantes de Nuevo Progreso sin atención médica hasta enero

Se quedan habitantes de la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso sin servicios de salud hasta el próximo año, tras el cierre por periodo vacacional del único Centro de Salud en el que se atiende a cientos de familias que no cuentan con seguridad social.

Residentes, como Ernesto, Antonio y Norma, quienes, para ellos y sus familias, es con lo único que cuentan cuando alguno de sus familiares se enferma, cuando se trata de salud, al menos para consultar.

Impacto en la comunidad por el cierre del Centro de Salud

En estas fechas, por una parte, para ellos, refieren que es especial por la Navidad y el Año Nuevo, pero en la otra cara de la moneda, temen que algunos de sus hijos enfermen, porque el Centro de Salud está cerrado el resto del mes y primeros días de enero del 2026.

Entonces tienen que acudir, primero a los similares, pero ya no son tan baratos, pues, para todo se requiere la consulta, y por una gripita ya salen pagando hasta los 300 y 400 pesos, pues les venden de todo, aprovechando la necesidad y urgencia.

Costos elevados en consultas médicas para los residentes

Si van con un médico particular, la consulta no baja de los 20 dólares, más la medicina, entonces les sale igual o más caro que en los similares, por lo que, en estos días especiales, quedan a la deriva del mejor postor en materia de salud.

Por si fuera poco, si requieren de una urgencia para trasladarse al Hospital General en Río Bravo, ya no pueden utilizar la carretera libre por la brecha 124 que está destrozada... "pal perro".

Dificultades en el transporte hacia hospitales cercanos

Por lo que tienen que emplear la autopista de cuota, y pagar más de 100 pesos, más la gasolina en Río Bravo, porque en Nuevo Progreso no cuentan con ninguna estación de servicio, para sellar con broche de oro.