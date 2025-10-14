Se incendia camión cargado con tomate en la carretera Victoria-Matamoros

Jiménez.- Un tractocamión cargado con más de 30 toneladas de tomate se incendió la mañana de este martes sobre la carretera federal Victoria-Matamoros cerca del ejido El Encinal del municipio de Santander Jiménez.

Elementos del Centro Regional de Emergencias de San Fernando y de Protección Civil de Jiménez, realizaron maniobras para controlar el incendio del tráiler que prácticamente quedó reducido en cenizas.

Personal de la Guardia Estatal acudió en apoyo vial mientras se realizaron las labores para apagar el fuego.