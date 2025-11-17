Muere persona por herida de arma de fuego en San Carlos

Una persona perdió la vida a causa de disparos de arma de fuego en el municipio de San Carlos, Tamaulipas. La Vocería de Seguridad confirmó los hechos este lunes.

De acuerdo con el reporte, las autoridades atienden el llamado de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el ejido Graciano Sánchez, en el municipio de San Carlos.

Al arribar al lugar, los elementos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a implementar los protocolos correspondientes.