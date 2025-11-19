Aseguran centro de monitoreo delictivo en Abasolo, Tamaulipas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó las acciones relevantes del martes 18 de noviembre de 2025. En el reporte menciona que en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, detuvieron a cuatro personas y aseguraron armamento, además de un centro de monitoreo.

El reporte detalla que elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble en el municipio de Abasolo donde detuvieron a cuatro personas, aseguraron tres armas largas, un arma corta, 17 cargadores, 75 cartuchos, un centro de monitoreo, dos vehículos y una motocicleta.

Las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad también derivaron en detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

El Gabinete de Seguridad señala que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9 mil 128 personas y el aseguramiento de 6 mil 921 armas de fuego, 1,192 mil 948 cartuchos de diversos calibres, 31 mil 808 cargadores, 109 mil 776.9 kg de droga, entre ellos, 494 kg de fentanilo, 5 mil 622 vehículos y 1,096 inmuebles.