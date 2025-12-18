Accidentes en aumento

El inicio de las posadas decembrinas ya comienza a reflejar un incremento significativo en los accidentes y servicios de emergencia en Matamoros, informó Francisco Ponce Lara, coordinador de socorristas de la Cruz Roja.

De acuerdo con el funcionario, durante el pasado fin de semana y el arranque de esta semana se registró una intensa carga de trabajo para los cuerpos de auxilio, principalmente por accidentes automovilísticos provocados por la falta de precaución y la distracción de los conductores. A ello se sumaron otros incidentes como un incendio en un centro comercial y casos que, por su naturaleza, resultaron emocionalmente difíciles para el personal de emergencia.

Ponce Lara detalló que tan solo entre sábado y domingo se brindaron un total de 39 atenciones, que incluyeron choques, volcaduras, personas atropelladas, lesionados por golpes, intoxicaciones por alimentos, mordeduras de perro, así como un intento de suicidio. Señaló que este tipo de servicios, junto con la atención a personas enfermas, son recurrentes, pero tienden a incrementarse considerablemente en esta temporada.

Explicó que, de acuerdo con las estadísticas, el aumento en la demanda de servicios suele iniciar con las posadas y extenderse hasta el cierre del año; sin embargo, en este 2025 el repunte comenzó desde semanas anteriores, por lo que diciembre arrancó con una carga operativa elevada.

Ante este panorama, aseguró que el personal de la Cruz Roja se ha venido preparando mediante constantes capacitaciones, con el objetivo de brindar una atención profesional y oportuna a la población de Matamoros.

Finalmente, reconoció que se espera un mayor número de accidentes en los próximos días, pero reiteró el compromiso de la institución de cubrir todas las emergencias de manera adecuada y exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones durante las celebraciones decembrinas.



