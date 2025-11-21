Vehículos usados en desfile en Cruillas, Tamaulipas generan polémica

Vehículos usados en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en el municipio de Cruillas, Tamaulipas, causaron polémica, pues en redes sociales señalaron que las unidades se asemejaban a las utilizadas para actividades delictivas. Al respecto, el ayuntamiento salió a desmentir y refirió que la intención de los participantes fue reproducir un automotor de la época de Revolución Mexicana.

Este 20 de noviembre se realizaron desfiles en los municipios de Tamaulipas como parte de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. En Cruillas, como en todos los demás, los contingentes lucieron coloridos vestuarios ya sea de la época o deportivos, como se acostumbra en este desfile.

Sin embargo, hubo unos vehículos que llamaron la atención de asistentes y en las redes sociales, pues señalaron que asemejaban vehículos como los utilizados para actividades delictivas, los llamados camiones monstruo.





Gobierno municipal aclara situación

Ante la situación, el Gobierno Municipal de Cruillas emitió un comunicado oficial para aclarar la polémica generada en redes sociales.

La presidenta municipal, Diana Vanessa Leal López, explicó que la presencia del vehículo formó parte de una recreación alusiva al contexto histórico de la Revolución Mexicana de 1910. Señaló que la intención de los participantes fue reproducir un automotor de época como parte del ambiente tradicional que caracteriza este evento cívico.

Leal López subrayó que en ningún momento se buscó promover la violencia ni hacer referencia a situaciones ajenas a las tradiciones del municipio. Añadió que la representación tenía únicamente un propósito cultural y formaba parte del esfuerzo por mantener vivas las expresiones históricas que fortalecen la identidad local.

La alcaldesa lamentó que las imágenes hayan sido interpretadas de manera distinta a lo pretendido y reiteró que en Cruillas se trabaja de forma permanente para preservar las celebraciones con respeto, responsabilidad y sentido cívico.