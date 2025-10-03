Habitantes localizan cría de jaguarundi en Ocampo, Tamaulipas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a una cría de jaguarundi , misma que fue entregada recientemente por habitantes del municipio de Ocampo, Tamaulipas. El ejemplar presenta problemas dermatológicos y ya recibe atención.

La ejemplar herpailurus yagouaround, conocida comúnmente como onza o jaguarundi fue localizada por habitantes del municipio de Ocampo, Tamaulipas, quienes la entregaron a las autoridades. Al revisarla, personal de la Profepa determinó que se trata de una hembra juvenil que presenta problemas dermatológicos. El ejemplar será canalizado para brindarle el cuidado y la alimentación que requiere por su edad, y atender su problema de salud.

¿Qué es un jaguarundi?

Cabe señalar que el jaguarundi está catalogado como un felino silvestre en peligro de extinción y requiere un nivel de protección muy alto. Enfrenta múltiples amenazas por la pérdida de su hábitat, la cacería furtiva y el tráfico ilegal de vida silvestre.

Está distribuido en distintas regiones de México y parte de América Latina. La región de la Sierra Madre Oriental y las selvas bajas de Tamaulipas constituyen hábitats críticos para este felino y para otras especies amenazadas como el ocelote, el jaguar y diversas aves endémicas.